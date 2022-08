Vua Gia Long bệnh gì trước lúc băng hà?

Và chúng tôi được tiếp cận với một số tư liệu quý từ đó hầu mong hình dung về bệnh trạng của Vua Gia Long.



Có lẽ cũng phải biên ra đây số lượng Châu bản Triều Nguyễn được thống kê vào năm 1959. Thời điểm bị coi là thương tích đầy mình vì những hao hụt mất mát rách nát.



Số châu bản hiện còn 611 tập, không bằng 1/5 của ngày trước (thống kê năm 1942- 1943 là 3.171 tập). Số còn lại trong tình trạng bị hư nát và mất tích trong thời kỳ tản cư (Mục lục châu bản... Tập I trg. XII. Thời Gia Long. NXB Văn hóa Thông tin).



Rồi từ thời điểm ấy, kế nhau những tao loạn, binh đao. Châu bản di dời từ Huế vào Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn lại lên Đà Lạt. Sau 1975 lại vòng về TP Hồ Chí Minh. Và đầu năm 1990 mới lại được chuyển ra Hà Nội. Không dám trưng lên con số Châu bản hiện đương lưu ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I ở phố Vũ Phạm Hàm Hà Nội để tránh đi những tiếc xót này khác…



May thay vẫn chưa đến nỗi nào…



Năm 2014, UNESCO đã xếp hạng Châu bản là Di sản nhân loại.



Buổi ấy, tôi may mắn được bắt đầu cảo thơm lần giở những tờ ngự phê của Vua Gia Long.



Nhờ Trung tâm có phương pháp làm mục lục châu bản theo phương pháp ghi chép phiếu chỉ, chỉnh đốn từng tờ một đã phát lộ cho hậu thế một tài liệu hết sức quý giá. Như góp phần giải mã Vua Gia Long đã mắc phải bệnh gì trước lúc băng hà.



Đó là tập số 5 (Gia Long V) trên bìa đề Ngự Dược Nhật Ký. Gồm 94 tờ. Những tờ này do Thái Y Viện trình trong khoảng một năm kể từ ngày 15 tháng Giêng cho đến ngày 15 tháng Chạp năm Gia Long thứ 18 (1819).



Với văn bản này, hậu thế biết được vua Gia Long băng hà ngày 18 tháng 12 năm 1819. Nhưng bệnh trạng của vua Gia Long là gì? Những ngự y nào đã trực tiếp bắt mạch kê đơn chữa bệnh cho nhà vua?



Thử lần giở...



Xuất xứ từ Thái Y Viện. Bài thuốc dùng cho vua Gia Long. Thể loại tấu (thượng tiến). Năm Kỷ Mão. Nhật ký Ngự dược (từ 15 tháng Giêng đến sau ngày 28 tháng Mạnh đông).



Ngày 15, sáng dùng thang Bát vị (8 vị thuốc đông y. Trong phạm vi bài báo này xin phép không biên cụ thể) có gia giảm. Ngày 20 bài thuốc bôi ngoài da.



Ngày 15 tháng Giêng năm Gia Long 18. Thái y Đoàn Đức Hoảng và Nguyễn Tiến Hậu xin kính dâng. Thang Bát vị có gia giảm uống vào buổi sáng. Thang Dị Công ( 9 vị thuốc Đông y) có thêm vị uống vào buổi chiều.



Ngày 20 tháng Giêng Gia Long 18. Thần Nguyễn Ngọc Huy xin kính dâng bài thuốc bôi ngoài da. Gồm bạch chỉ thạch cao. Bạch phàn. Thuốc bột dùng tay xoa bóp vào chỗ ngứa.



Ngày 20 tháng Giêng Gia Long 18. Thần Nguyễn Tiến Bảo xin kính dâng bài thuốc bôi ngoài da. Thuốc hòa với nước chè xanh bôi vào chỗ ngứa.



Ngày 2 tháng 2 Gia Long 18. Thần là Nguyễn Văn Thành ở phủ Hà Trung Thanh Hoa xin kính dâng bài thuốc Hồng Thăng (gồm 6 vị). Thuốc hòa với dầu thơm thoa vào chỗ mụn nhọt.



Ngày 10 tháng 2 Gia Long 18 Thái y Đoàn Đức Hoảng và Nguyễn Tiến Hậu lại dâng...



Chép đến đây, cứ nghĩ, có lẽ giới y học hiện đại sẽ căn cứ vào khí mạch của nhà vua qua những lần chẩn bệnh cùng những vị thuốc mà có thể biết được căn bệnh gốc dẫn đến việc tử vong của vua Gia Long?



Đầu tiên là sau Tết Thượng nguyên, nhà vua phát bệnh bằng triệu chứng mẩn ngứa. Có thể đó là khởi phát của một nội tạng nào đó bị tổn thương mà các quan ngự y thời ấy đã bỏ sót chỉ chữa ngọn chứ không trị gốc?



Hóa ra chả hề đơn giản!

Châu bản có Ngự phê ( bút tích) vua Gia Long