Vừa được "nới lỏng" đã buôn ma túy

Sau một thời gian lập án điều tra, lúc 16 giờ ngày 13-9-2021, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An), Công an TP.Vinh đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Công an H.Thanh Chương và Công an phường Bến Thủy (TP.Vinh) bao vây bắt quả tang Nguyễn Xuân Dũng khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình bị bắt, Dũng đã ra sức chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Các trinh sát nhanh chóng quật ngã, khống chế đối tượng.

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an TP.Vinh để đấu tranh khai thác. Tại đây, Nguyễn Xuân Dũng đã cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Dũng khai đã nhiều lần đưa ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào về xuôi bán lại kiếm lời. Thời gian qua, do dịch Covid-19 đã bùng phát tại Nghệ An nên tỉnh này áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn tỉnh. Ngày 13-9-2021, khi tỉnh Nghệ An nới lỏng giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, Dũng đã canh chừng lên biên giới móc nối với các đối tượng ở bên kia biên giới đưa số ma túy trên về xuôi bán.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.