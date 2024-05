Vừa đón mưa lớn nhất từ đầu năm, thời tiết ở TPHCM những ngày tới ra sao?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong 3 giờ qua, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh,….

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 7 (8 - 17m/s).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, chiều nay (5/5), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 10h đến 15h ngày 5/5 có nơi trên 60mm như: Bông Krang (Đắk Lắk) 67.2mm, Ô Lâm (An Giang) 110mm, Viên An (Sóc Trăng) 61.2mm, Tân Thành (Cà Mau) 92.2mm,…

Dự báo chiều tối và tối 5/5, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.