Vừa đi tù về, lôi kéo cả 'đại gia đình' đi buôn ma túy

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với báo Công Lý, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án 822B, triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung (tức Trung Khơi), SN1985 ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung cầm đầu.

Để triệt xóa điểm ma túy phức tạp này, Công an huyện Hà Trung đã huy động lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tấn công, triệt phá thành công 4 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 9 đối tượng.