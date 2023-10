“Vua dầu mỏ Mỹ” dặn con: Muốn giàu có phải chấp nhận 2 điều "ai cũng ghét", không lạ khi nhà giàu đến 7 đời

Bạn đã bao giờ bỏ lỡ một cơ hội tốt vì sợ rủi ro, thất bại, để rồi đứng nhìn người khác giành được kết quả cuối cùng?

Đa phần con người đều sợ 2 điều đó, vì chúng khiến ta thua cuộc, mất mặt. Thậm chí, thất bại còn khiến người ta cảm thấy trí thông minh của mình bị coi thường. Chỉ sau vài lần gặp rủi ro, thất bại thì cảm thấy sợ hãi và không còn dám thử nữa. Thế nhưng nếu bạn không bước ra khỏi vùng an toàn để thử, bạn sẽ vĩnh viễn không biết cuộc đời mình có bao nhiêu khả năng. Đôi khi những ý tưởng thiên tài bị giết vì bạn không dám thử. Hiểu được điều đó, trong những lá thư gửi con trai của mình, Vua dầu mỏ viết: "Đa phần sự an toàn tuyệt đối sẽ không giúp cho chúng ta giàu có. Để có được 'phần thưởng', chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm.

Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Không có chuyện mãi mãi, chắc chắn sẽ có tiến hoặc lùi. Cha tin rằng thận trọng không phải là công thức hoàn hảo để thành công. Bất kể làm gì trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa rủi ro và an toàn. Và đôi khi, cơ hội chiến thắng sẽ đến chỉ khi con chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều so với an toàn."

Không những thế, tỷ phú này cũng dạy con rằng kẻ khôn ngoan sẽ biết học hỏi, rút kinh nghiệm từ những rủi ro, thất bại đó. Vua dầu mỏ Mỹ cho rằng thất bại càng nhiều thì càng mạnh mẽ và bản thân ông chính là mình chứng xác thực nhất cho điều đó.