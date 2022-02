Vừa đau đớn vì mất con, đôi vợ chồng lại bị trộm lấy 300 triệu

Ngày 12/2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ trộm đột nhập vào nhà dân lấy đi nhiều tài sản.

Theo thông tin, nạn nhân là anh T.V.T (34 tuổi, quê Bến Tre), hiện thuê nhà buôn bán trái cây tại chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.