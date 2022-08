Vừa cấp cứu vừa lo bị người nhà bệnh nhân tấn công

"Có đến 70% nhân viên của khoa phải ở nhà thuê, thử hỏi với mức lương như vậy thì đến bao giờ họ mới có thể mua được căn nhà, nhiều bác sĩ có thể ngồi tại phòng khám để làm thêm nhưng bác sĩ khoa cấp cứu thì không thể xoay sở được. Do đó, nếu muốn nhân lực khoa cấp cứu gắn bó lâu dài việc tăng thu nhập cho họ là điều cấp thiết, tiếp theo là tạo điều kiện để họ học thêm chuyên môn…” bác sĩ Lam nói.

Để bảo vệ an toàn thêm cho nhân viên y tế, Bệnh viện TP Thủ đức đã thiết kế khu vực cấp cứu có cửa thoát hiểm, các cánh cửa sử dụng thẻ từ, trước khi vào cấp cứu sẽ được sàng lọc, người nhà bệnh nhân không thể vô khoa cấp cứu.

Bệnh viện thiết lập hệ thống CodeRay (hệ thống phản ứng khẩn cấp an ninh, trật tự, khi có trường hợp khẩn cấp nhân viên y tế chỉ cần bấm nút đỏ, lực lượng công an và bảo vệ sẽ có mặt nhanh chóng, ngoài ra phòng bảo vệ cần được thiết kế gần khu vực cấp cứu.

Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Ngành y tế TP.HCM có giải pháp gì?

Sau nhiều vụ việc các bác sĩ bị hành hung, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu tất cả các bệnh viện khẩn trương triển khai các hoạt động rà soát, củng cố quy trình báo động "Code grey" về an ninh trật tự bệnh viện, trong đó lưu ý rút ngắn hơn nữa thời gian kích hoạt đến công an địa phương để kịp thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ bệnh viện trấn áp các nhóm gây rối an ninh, trật tự trong bệnh viện.