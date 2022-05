'Vua cá Koi' hộ tống Hà Thanh Xuân đi hát, dân mạng: 'THƯƠNG ANH'

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, nam doanh nhân xuất hiện trong bộ đồ áo phông đơn giản, đứng dưới sân khấu quay hình ảnh cô vợ trẻ Hà Thanh Xuân. Nhìn đủ để thấy cặp vợ chồng son này rất tình cảm và hạnh phúc.