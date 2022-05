Vừa bị tố copy vũ đạo, Đông Nhi lại bị 'soi' bài mới na ná bản hit của TWICE?

Your browser does not support the video tag. Vinawoman - Đông Nhi & Hứa Kim Tuyền

Your browser does not support the video tag.

MV I Can't Stop Me của TWICE

Từ đoạn nhạc intro sử dụng chung một chất liệu cho đến tiết tấu khá giống nhau đã khiến nhiều ý kiến thừa nhận khi nghe ca khúc do Đông Nhi thể hiện chỉ nghĩ tới MV I Can't Stop Me của TWICE.

Đây không phải lần đầu Đông Nhi vướng vào nghi vấn "đạo nhái". Cách đây không lâu, cô cho ra mắt MV Dance của ca khúc Đôi Mi Em Đang U Sầu cũng bị "tố" sao chép vũ đạo trong MV Toxic - ALiENZ nên những nghi vấn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm.