Vừa bị nghi mới sinh, Hải Tú lộ clip vòng 2 lùm lùm mẹ bỉm?

Mới đây, mạng xã hội "rần rần" trước thông tin nữ diễn viên H.T bí mật sinh con cho chủ tịch cách đây 2 tháng. Ngoài ra, chủ tịch sẽ cưới "gà cưng" vào năm 2022. Hiện nam ca sĩ này vừa hoàn thành xong nhà mới để chuẩn bị "đón nàng về dinh" và bắt đầu cuộc sống gia đình trong tương lai gần.

Trong khi dân tình đang bàn tán xôn xao, Hải Tú bị réo gọi bởi có nhiều điểm trùng hợp với nhân vật chính trong tin đồn này. Không những vậy một đoạn clip hậu trường chụp ảnh của cô nàng cũng bị khui ra, để lộ vòng 2 lùm lùm như "mẹ bỉm".