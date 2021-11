Vừa bị Johnny Đặng tố nói dối, Khoa Pug lại phát ngôn quá lố

Ban đầu, chủ tiệm định bán với giá 600.000 đô (khoảng 14 tỷ đồng). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đập đi xây lại từ đầu, nên giá giảm xuống còn 250.000 đô (khoảng 6 tỷ đồng)", Khoa Pug giới thiệu.

Phát ngôn Khoa Pug.

Liên quan đến việc mở nhà hàng, mới đây dân mạng lan truyền clip ghi lại phát ngôn gây tranh cãi của nam Youtuber. Theo đó, anh khẳng định: "Riêng cái bếp này thôi thì đã to hơn bếp của Gordon Ramsay rồi nha các bạn!".

Ở phần bình luận, nhiều người cho rằng bếp trong nhà hàng của Khoa Pug và Vương Phạm vừa to vừa xịn là điều không ai phải bàn cãi. Nhưng việc anh so sánh bếp của mình với bếp của "siêu đầu bếp" nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay thì "hơi quá lố".