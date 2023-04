Vụ xe tông thiếu tá CSGT và hai người dân: Chưa khởi tố vụ án

Cũng như ông H., bà Ph. sống gần hiện trường chia sẻ, bà cũng nhìn thấy lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 túi nilon đựng hàng hóa để phía trước và sau xe bán tải. Theo những người dân chứng kiến, trọng lượng của hai chiếc túi có thể lên đến hàng chục kg.

Liên quan đến thông tin nhiều người cho rằng chiếc xe bán tải chở ma tuý, một nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này chưa thể cung cấp thông tin về tang vật trên xe có phải là ma túy hay không. Công an tỉnh Long An cũng chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, một nguồn tin khác chia sẻ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) tử vong khi đang tham gia phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 nghi phạm vận chuyển hàng trái phép.