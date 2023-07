Vụ xe tải tông chết 2 người: Tài xế vừa mua xe, đang trên đường về nhà

Sau khi gây tai nạn, tài xế hoảng loạn đã rời khỏi hiện trường. Từ chiếc điện thoại di động trong cabin xe, công an xác định Đặng Cường là tài xế điều khiển xe gây tai nạn.

Chiều 22/7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tài xế Đặng Cường (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đã đến Công an huyện Mộ Đức trình diện. Tài xế Cường là người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn làm 2 phụ nữ tử vong vào chiều 21/7.

Công an đã vận động người nhà liên lạc với Đặng Cường, động viên người này đến cơ quan công an trình diện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 19h cùng ngày, tài xế Cường đã đến cơ quan công an trình diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Cường không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính với chất ma túy.