Vụ xe khách đánh võng trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Khởi tố chủ xe và tài xế

Chiều 28/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng này bị khởi tố theo Khoản 1, Điều 318, Bộ luật hình sự.