Vụ xe đưa đón học sinh rơi cửa: Đề nghị xử lý cá nhân, tổ chức liên quan

Chiếc xe chở các cháu học sinh xảy ra vụ tai nạn ở Sơn La (Ảnh: Lê Nam).

Ngày 23/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.