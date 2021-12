Vụ xe đầu kéo tông hàng loạt xe máy: Tài xế có... sổ tâm thần

Your browser does not support the audio element.

Ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn nghiêm trọng trên đã khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngoài trường hợp tử vong tại chỗ như Dân trí đã đưa tin, có thêm một người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào đêm qua 30/12.