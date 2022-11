Vụ xe biển xanh tông chết thiếu nữ, tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ô tô biển xanh liên quan đến vụ việc trước đây là của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, nhưng đã được bán hóa giá cho một cá nhân trên địa bàn TP Phú Quốc. Ô tô này chưa thực hiện việc cấp thay đổi biển số.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 14/11, anh Lê Văn Đở (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới bị xe biển xanh biển số 68C-0862 do Danh Thép chạy cùng chiều phía sau va chạm.