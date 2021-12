Vụ xe bán tải lao khỏi cầu: Hai người tử vong là cán bộ thuế

Your browser does not support the audio element.

Sáng 9/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, hai người tử vong trong vụ xe bán tải lao khỏi cầu xảy ra tại địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp vào chiều ngày 8/12 được xác định là ông L.V.T. (SN 1964), trú xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp và ông N.V.H. (SN 1967), trú xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Cả hai nạn nhân tử vong đều công tác tại Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I - Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cả ông L.V.T. và ông N.V.H. đang trên đường đi làm nhiệm vụ do cơ quan giao.