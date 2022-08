Vụ xả súng cướp tiệm vàng: Người "hôi vàng" mà không trả bị xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ xả súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP Huế, trong quá trình bị truy đuổi, kẻ cướp đã ném nhiều vàng ra đường. Bất chấp nguy hiểm từ tên cướp có súng, nhiều người dân tại TP Huế vẫn lao ra đường nhặt vàng rơi vãi.

Công an TP Huế sau đó phát thông báo đề nghị người dân nhặt được vàng có liên quan đến vụ cướp bằng súng tại chợ Đông Ba phải giao nộp cho cơ quan công an. Việc này nhằm phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan công an, cũng như hoàn trả lại cho người bị hại sau khi kết thúc vụ việc.

"Những trường hợp không trả lại tài sản liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an TP Huế nhấn mạnh.

Trước sự việc trên, bạn đọc Dân trí thắc mắc hành vi hôi của, nhặt vàng như vậy mà không đem trả lại có bị coi là phạm tội hay không? Nếu có thì sẽ bị xử về tội gì?

Người dân lao đến nhặt vàng rơi vãi trên đường (Ảnh chụp màn hình clip).

"Hôi" được vàng mà không trả lại, xử lý thế nào?