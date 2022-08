Vụ xả súng cướp tiệm vàng: 8 người nhặt được vàng đã nộp lại

Người dân nhặt vàng đến giao nộp lại cho cơ quan công an (Ảnh: BQL chợ Đông Ba cung cấp).

Sáng 3/8, Công an TP Huế cho biết đến thời điểm hiện tại, số vàng mà cơ quan công an tiếp nhận từ người nhặt được rồi đem đến nộp là 2,5 lượng.

Số vàng trên được 8 người đến giao nộp. Trong đó 2 trường hợp trả trực tiếp cho bị hại, 6 trường hợp nộp tại Công an TP Huế. Phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, bán ốc dạo… Những người này khai nhận hoàn toàn không biết đây là tang vật của vụ cướp tiệm vàng.

Tuy nhiên, theo Công an TP Huế, qua hệ thống giám sát camera giao thông, số người còn nhiều hơn. Hiện thông qua các kênh thông tin, cơ quan công an tiếp tục kêu gọi người dân nào nhặt được vàng của vụ cướp thì sớm đến giao nộp lại cho cơ quan công an gần nhất.