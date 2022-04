Vụ vợ cắt "của quý" của chồng vì xâm hại con riêng ở Sơn La: Có căn cứ khởi tố người vợ

Chiều 25/4, thông tin nhanh với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Hà Thị Nguyệt (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chuyên môn đã có kết quả giám định thương tích của bị can Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, chồng của Nguyệt) sau khi bị vợ cắt đứt dương vật. Theo vị lãnh đạo, tỷ lệ thương tích đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định.

Trước đó vào cuối tháng 3/2022, Công an huyện Yên Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.