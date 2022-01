Vụ Việt Á thổi giá kit xét nghiệm: "Người bị khởi tố mới chỉ là kẻ thực hành, giúp sức"

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công An đã khởi tố hơn 10 bị can nguyên lãnh đạo Công ty Việt Á và lãnh đạo một số Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) một số địa phương và cán bộ Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ". Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đã bị khởi tố và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Song đằng sau những bị can đó còn những ai tiếp tay cho Việt Á lũng đoạn như vậy? Trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế như thế nào? Đây là những vấn đề cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Vụ việc tham nhũng điển hình về đưa và nhận hối lộ

Trong bối cảnh cả nước đương đầu với những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, hàng triệu người nhiễm bệnh, rất nhiều người đã tử vong, kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thì những hành vi trục lợi từ việc thổi giá các sinh phẩm, thiết bị y tế phòng chống dịch của một nhóm người dám ngang nhiên coi thường và mặc cả trên sinh mệnh của hàng chục triệu đồng bào đánh đổi lấy lợi ích cho bản thân là một tội ác, gây hậu quả khó lường. Và đây là một vụ tham nhũng chính sách điển hình, những bị can ở Công ty Việt Á, CDC Hải Dương, Nghệ An, đến một số cán bộ cấp vụ ở Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế đã bị khởi tố mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của nhóm lợi ích.