Vụ Việt Á "thổi giá" kit test: Các tỉnh, thành trên cả nước nói gì?

Có mua kit xét nghiệm của Việt Á theo khung giá của Bộ Y tế?

Ngày 20/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: "Công ty Việt Á có chi nhánh tại địa phương này nên khi làm việc, công an có tới kiểm tra chi nhánh của công ty này ở Cần Thơ. Còn việc kit xét nghiệm Covid-19 thì Sở Y tế Cần Thơ báo cáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Cần Thơ không mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á".

Các tỉnh thành đang tích cực yêu cầu cơ sở y tế báo cáo việc mua bộ kit test của Công ty Việt Á.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ (đơn vị trực thuộc Bộ Y tế) cho biết, qua đấu thầu rộng rãi, Công ty Việt Á đã trúng thầu với số lượng 15 bộ kít test xét nghiệm Covid-19, giá thanh toán mỗi bộ là 35.280.000 đồng/96 test (tương đương 367.500 đồng/test).