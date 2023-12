Vụ Việt Á: Tách sai phạm của Trung tướng Đỗ Quyết để tiếp tục điều tra

Từ tháng 10 đến tháng 12/2021, lần lượt hội đồng nghiệm thu sản phẩm của Học viện Quân y, hội đồng cấp cơ sở Học viện Quân y (do Thiếu tướng Hoàng Văn Lương làm chủ tịch) và hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài của Bộ KH&CN (do thiếu tướng Lê Bách Quang làm chủ tịch) đều nghiệm thu, thông qua và đánh giá kết quả đề tài ở mức "đạt".

Do tin tưởng Hồ Anh Sơn, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương không xem biên bản mà ký và chuyển lại ngay. Sau đó, biên bản này được Công ty Việt Á đưa vào hồ sơ chuyển sang Bộ Y tế xin cấp phép lưu hành chính thức bộ kit xét nghiệm.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của Trung tướng Đỗ Quyết, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương do tin tưởng cấp dưới trong nghiên cứu, thực hiện đề tài và đấu thầu mua kit nên chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm của cấp dưới. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương do tin tưởng và không xem biên bản bàn giao do Công ty Việt Á soạn thảo và Hồ Anh Sơn trình ký nên đã ký biên bản bàn giao này.

Thiếu tướng Lê Bách Quang, Chủ tịch các hội đồng do tin tưởng kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y, kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các ý kiến của các thành viên trong hội đồng nên thông qua nghiệm thu giai đoạn 1 và nghiệm thu đề tài.

"Hành vi của các cá nhân này có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tách hành vi sai phạm của những người này để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ đánh giá đúng mức độ sai phạm và xem xét trong cùng vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" cùng với bị can Nguyễn Thị Lan Anh là có cơ sở", cáo trạng nêu.

Trước đó, ngày 5/4/2022, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương bằng hình thức "Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng".

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm, khuyết điểm của Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Học viện Quân y.

Minh Tuệ