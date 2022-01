Vụ Việt Á: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Your browser does not support the audio element.

Ban Dân nguyện vừa có báo cáo đại biểu Quốc hội những vấn đề nổi cộm được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm thời gian qua, đặc biệt trong đó là vụ nâng khống giá kit test Covid-19 của Công ty Việt Á và việc lợi dụng phòng chống dịch để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đội giá thuốc ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Theo Ban Dân nguyện, cử tri và nhân dân rất bức xúc trước vụ việc Công ty Việt Á đã nâng khống giá kit test Covid-19. Cụ thể là chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit tets Covid-19 của Việt Á.

Cử tri cho rằng, việc Công ty Việt Á thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện và CDC một số tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm, thu lợi nhuận bất chính.