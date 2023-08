Vụ Việt Á: Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 2 lần 'vòi' hàng triệu USD như thế nào?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á.



Bị can Nguyễn Thanh Long thời điểm còn tại vị. Ảnh: NLĐO

Theo đó, bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị truy tố hai tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Bị can Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế, và Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của bị can Long, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".