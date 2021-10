Vụ việc diễn viên Alec Baldwin ‘xả súng’ trên phim trường ‘Rust’: Diễn viên được thẩm vấn và đã được thả. Có thể chỉ là tai nạn đáng tiếc

"Đây là một mất mát khủng khiếp và chúng tôi thương tiếc sự ra đi của một thành viên trong nghiệp đoàn của chúng tôi." Chủ tịch Lesli Linka Glatter của Hiệp hội Đạo diễn, nơi đạo diễn Souza là thành viên cho biết: “DGA vô cùng đau buồn khi nghe tin nhà quay phim Halyna Hutchins qua đời và đạo diễn – thành viên của DGA Joel Souza đã bị trọng thương trong một sự cố trên phim trường ở New Mexico hôm nay. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết và một cuộc điều tra đầy đủ từ phía cảnh sát. Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của Halyna, Joel và những người bị nạn".

Chủ tịch Fran Drescher và giám đốc điều hành quốc gia Duncan Crabtree-Ireland của SAG-AFTRA cho biết: “Chúng tôi choáng váng khi nghe tin tức bi thảm này. Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, người đã qua đời và đạo diễn Joel Souza, người bị thương và phải nhập viện. Đây vẫn là một cuộc điều tra tích cực và chúng tôi chưa có tất cả các dữ kiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với phía sản xuất, các công đoàn khác và các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc này đồng thời tìm cách ngăn chặn sự việc như vậy tái diễn ”.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp tử vong tại phim trường do súng bắn. Nam diễn viên Jon-Erik Hexum đã bị giết vào ngày 18 tháng 10 năm 1984 trên trường quay của bộ phim truyền hình Cover Up khi anh vô tình tự bắn vào đầu mình bằng một khẩu súng có đạn. Và vào năm 1993, Brandon Lee Lý Quốc Hào, con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, đã qua đời sau khi bị một mảnh đạn găm vào xương sống được bắn ra từ khẩu súng của một diễn viên khác tại phim trường The Crow. Cả hai sự cố đều được xác định là tai nạn.

Bản tin an toàn đầu tiên được thông qua bởi Ủy ban An toàn Lao động Hoa Kỳ đã đề cập đến sự nguy hiểm của súng thật được sử dụng làm đạo cụ. "Các khẩu súng đạo cụ có thể giết người," bản tin viết. "Hãy coi súng đạo cụ cũng nguy hiểm như tất cả các loại súng bình thường đã được nạp đạn”.

Hutchins tốt nghiệp AFI năm 2015. Cô đã tham gia một số phim ngắn và là đạo diễn hình ảnh cho bộ phim Archenemyvới sự tham gia của Joe Manganiello. Năm 2019, cô được American Cinematographer vinh danh là “ngôi sao đang lên”. Đầu tuần này, Hutchins đã đăng ảnh trên Facebook một vài bức ảnh chụp từ phim trường Rust kèm đính chính: “Sự đoàn kết IATSE của chúng tôi tại phim trường Rust".