Vụ vé số trúng giải đặc biệt bị từ chối trả thưởng: Chờ tòa phân xử

Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chờ đợi kết quả phán quyết của tòa án về vụ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng. Liên quan đến vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế) từ chối trả thưởng, phóng viên Dân trí tiếp tục liên hệ với chủ tịch và giám đốc công ty để nắm thông tin sau ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tuy nhiên không nhận được phản hồi. Trụ sở Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Vi Thảo). Sáng 3/12, chúng tôi trực tiếp đến trụ sở Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) để liên hệ làm việc. Một cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch công ty bận họp, trong khi ông Lê Trung Phước, Giám đốc đi công tác, hẹn làm việc sau. Sáng cùng ngày, cán bộ Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lãnh đạo công ty sẽ bố trí làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí vào lúc 15h ngày 3/12, tuy nhiên sau đó báo hủy vì bận họp đột xuất. Lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế không cho biết, khi nào sẽ làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí như chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. "Lãnh đạo mới gọi xuống báo bận họp nhưng không nói hẹn lại khi nào. Chủ trương của lãnh đạo công ty là chờ kết quả xét xử của tòa án", cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay. Trước đó, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh đã chỉ đạo đơn vị này nghiên cứu kỹ các thông tư, quy định để thông tin lại sự việc một cách chính thống, đa chiều. Theo quy chế trả thưởng vé xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, vé trúng thưởng phải là vé do công ty này phát hành, có số dự thưởng khớp với kết quả mở thưởng đã được công bố. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá, tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Vé số bị rách rời do nguyên nhân khách quan chỉ được xem xét trả thưởng khi còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ, gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng. Tờ vé xổ số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị từ chối trả thưởng (Ảnh: Công Bính). Vé số có giá trị lĩnh thưởng từ 3 triệu đồng trở lên đều phải có đơn trình bày lý do hợp lý của khách hàng (theo mẫu của công ty). Với vé số có giá trị lĩnh thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, đơn phải có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú. Trong trường hợp cần thiết, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Phí giám định do người sở hữu vé số trúng thưởng chi trả. Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã thực hiện yêu cầu giám định tờ vé trúng thưởng vào ngày 4/11 tại Công an tỉnh này. Kết quả giám định cho thấy tờ vé số trúng thưởng là vé thật, số không bị tẩy xóa. Như Dân trí đã phản ánh, bà N.T.N. (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Do sơ suất, bà N. để các tờ vé số trúng thưởng bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu. Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng. Chủ nhân tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng cho biết, sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.