Vụ vào phòng trọ đánh người: Công an triệu tập nhóm đối tượng liên quan

Sau khi có đơn tố giác tội phạm, đề nghị Công an điều tra, xử lý và Báo Công an TP.HCM phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, điều tra.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng – Trưởng Công an TP.Huế thông tin, đã yêu cầu Công an phường Trường An và các đơn vị, lực lượng xác minh, điều tra để xử lý theo quy định.

Trong ngày 1-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập làm việc với 3 đối tượng liên quan gồm ông Trần Quý và 2 thanh niên đi cùng ông Quý để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Công an cũng đã xác minh hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng; thăm hỏi và làm việc với nạn nhân; tiếp tục thu thập tư liệu, chứng cứ…