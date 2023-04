Vụ vận chuyển ma tuý trong kem đánh răng từ Pháp về Tân Sơn Nhất: Khởi tố 55 bị can

Chiều 25/4, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay: Công an TP.HCM khởi tố 16 vụ án và 55 bị can liên quan vụ ma túy được vận chuyển từ Pháp về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Công an TP.HCM đã làm rõ 7 chuyến hàng và truy xét thu giữ 51 kg ma túy tổng hợp.