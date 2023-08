Vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam: Khởi tố 2 chủ tiệm vàng

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại (nghi vàng) từ Campuchia về Việt Nam, ngày 17/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Hồ Văn Sơn, 60 tuổi; Nguyễn Tấn Phong, 45 tuổi; Nguyễn Hoài Tâm, 22 tuổi, cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Xuân Kiếm, 42 tuổi và Lý Thị Huệ, 47 tuổi, cùng trú thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, vào khoảng 19h, ngày 25/7/2023, dưới sự chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã chia thành hai mũi tổ chức mật phục. Tại khu vực sông Bình Di đoạn khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam.