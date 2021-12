Vụ vạch xương cá "tiến thoái lưỡng nan": Sở GTVT Hà Nội thừa nhận bất cập

Your browser does not support the audio element.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Văn bản số 5980/SGTVT-QLKCHTGT, được Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn ký, gửi Báo điện tửDân trí trả lời về phản ánh vạch sơn xương cá trên tuyến đường Vành đai 3 (QL1) đoạn từ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ đến lý trình Km159+258 (qua nút giao đường Vành đai 3 với QL5 cũ khoảng 950m).

Trước đó, đoạn đường này đã gây sốt cộng đồng mạng khi được coi là khiến người đi đường "tiến thoái lưỡng nan", đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá mà tạt sang làn bên cạnh thì mắc lỗi đè vạch kẻ liền.