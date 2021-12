Vụ vạch xương cá: Sở GTVT thừa nhận bất cập, dân có được trả lại tiền phạt?

Your browser does not support the audio element.

Sở GTVT Hà Nội vừa chính thức thừa nhận, đoạn đường kẻ vạch xương cá "tiến thoái lưỡng nan" trên tuyến đường Vành đai 3 (QL1) đoạn từ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ đến lý trình Km159+258 (qua nút giao đường Vành đai 3 với QL5 cũ khoảng 950m, đang có sự bất cập trong tổ chức giao thông.

Trước thông tin này, nhiều bạn đọc Dân trí đặt câu hỏi: Cơ quan chức năng đã thừa nhận sai, bất cập thì theo luật, những người dân đã bị phạt "nhầm" ở đây có quyền kiện đòi lại tiền phạt không?

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật Pháp Trị khẳng định, người dân hoàn toàn có quyền đòi lại tiền do bị phạt oan.