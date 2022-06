Vụ 'tuồn' 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài: Những chủ tiệm vàng nào liên quan?

Cáo trạng thể hiện từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng bị can Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân đã giao tiền cho các bị can. Do đó, Công an Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, nhà chức trách xác định A Dương (ở Trung Quốc) và một số người rút tiền từ tài khoản 8 công ty do Nguyệt thành lập cũng liên quan vụ án nên tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét đối với Nguyễn Thị Nguyệt và thu giữ 5 sổ tiết kiệm tại Agribank, 2 sổ đỏ bất động sản ở Hà Nội, 4.000 USD và nhiều tài liệu khác. Bên cạnh đó, gia đình bị can Nguyệt cũng nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo DDDN