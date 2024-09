Vụ tung tin giả có bom trên máy bay Đà Nẵng-Bangkok: Lời kể nhân chứng

Do một hành khách trên chuyến bay VZ961 từ Đà Nẵng đến Bangkok (Thái Lan) tung tin có bom, chị A. (sống ở Đà Nẵng) đến Pattaya muộn hơn so với lịch trình dự kiến ban đầu. Như Dđã đưa tin, ngày 26/9, chuyến bay VZ961 của Thai Vietjet (công ty thành viên của Vietjet Air) từ Đà Nẵng đến Bangkok (Thái Lan) đã ghi nhận một hành khách thông báo về việc có bom trên máy bay. Phi hành đoàn đã thực hiện các biện pháp an toàn khẩn cấp, thông báo cho bộ phận an ninh ở sân bay đến. Chuyến bay chở 121 hành khách, trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay kết luận thông tin có bom là giả. Hành khách tung tin giả đã được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị A. sống ở Đà Nẵng xác nhận là một trong các hành khách có mặt trên chuyến bay VZ961 khởi hành từ Đà Nẵng (Việt Nam) đến Bangkok (Thái Lan) vào chiều 26/9. Chị A. kể, máy bay hạ cánh lúc 14h20 ngày 26/9, sớm hơn dự kiến, nhưng hành khách không được xuống. Khoảng 15-20 phút sau, rất nhiều xe cảnh sát tiến tới sát máy bay. "Thời điểm lực lượng an ninh lên máy bay thì không có xô xát, họ kiểm tra hành lý xách tay rồi dẫn người phụ nữ tung tin có bom ra khỏi máy bay", chị A. nói. Trước khi máy bay hạ cánh, hành khách không nhận được thông báo trên loa về vụ việc. Nhiều xe của cơ quan chức năng Thái Lan phía ngoài máy bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Khi nhìn thấy nhiều xe cảnh sát xung quanh máy bay, chị A. và những người đi cùng không khỏi hoang mang. "Tôi tưởng có chất cấm nên nhiều cảnh sát mới đến như vậy. Khi nói chuyện với các hành khách khác tôi mới biết sự việc, lúc đó máy bay hạ cánh rồi nên bản thân mới thở phào nhẹ nhõm", chị A. nói. Chị A. thông tin, các hành khách trên chuyến bay được xe buýt chở về một khu vực riêng. Cảnh sát tiến hành kiểm tra hành lý xách tay của từng người. Sau đó, khách được chia thành 2 nhóm. Nhóm những người có hành lý ký gửi được xe buýt chở ra tận máy bay để nhận lại đồ đạc. Được biết, chị A. đang trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới Thái Lan. Đây là lần thứ hai, người phụ nữ này du lịch xứ Chùa Vàng. "Sự việc không ảnh hưởng tâm lý đi chơi của cả đoàn nhưng việc chờ đợi lâu ảnh hưởng lịch trình. Theo kế hoạch, tôi đặt xe đi Pattaya từ Bangkok lúc 15h nhưng 17h mới được ra khỏi sân bay", chị A. nói thêm. Người phụ nữ không có ý định phá hoại hay đặt bom Theo tờ Bangkok Post, hành khách dọa có bom là một phụ nữ người Ba Lan được đưa đến đồn cảnh sát Suvarnabhumi. Chính quyền Thái Lan xác định người phụ nữ này không có ý định phá hoại hoặc đặt bom mà chỉ dùng "những từ ngữ bị cấm" khi ở trên máy bay mà không có ý định xấu. Hành khách đi máy bay trên toàn thế giới được cảnh báo, việc thốt ra từ "bom" khi ở sân bay hoặc trên máy bay cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, tờ Bangkok Post thông tin. Người phụ nữ Ba Lan nói trên không bị truy tố và trở về nước trong đêm 26/9. Sự việc không làm ảnh hưởng đến các chuyến bay khác tại sân bay ở Bangkok và tất cả các hành khách trên máy bay đều an toàn.