Vụ trốn khỏi casino: Giấc mơ việc nhẹ lương cao... đến bị đánh đập dã man

Nhiều lao động trong nhóm 42 người Việt trốn chạy về Việt Nam cho biết, những đối tượng bên Casino hành hung, đánh đập dã man cả phụ nữ, với bất cứ ai khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, họ đã bàn bạc, tìm cách trốn về Việt Nam vào sáng 18/8.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong quá trình vượt sông Bình Di (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), 1 người không may mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân, được xác định chết do ngạt nước.