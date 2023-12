Vụ tranh chấp thi thể: Loại trừ tử vong do chất độc, chấn thương

Nghĩ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Ba tháng sau, gia đình ông T. ở tỉnh Vĩnh Phúc có đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. và đưa thi thể người mất về quê an táng.

Qua khám nghiệm sơ bộ, thi thể không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu thi thể đưa đi giám định.

Theo cơ quan công an, đơn vị này đã nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.

"Ngoài ra, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật thi thể để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.