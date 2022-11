Vụ tra tấn như thời trung cổ trên tàu cá: Người thân cung cấp hồ sơ điều trị bệnh cho công an

“Sau đó, một người mà T nói là anh em kết nghĩa đã nhận 150 triệu đồng từ chủ ghe. Người này sau khi nhận tiền đã bỏ đi mất; đến nay, T chưa nhận được tiền”, ông L cho biết thêm.

Ông L bức xúc nói: “Sau này khi xem được clip T bị đánh như vậy tôi mới bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng khi đi theo tàu T có mâu thuẫn nên đánh nhau, chứ không nghĩ T bị hành hạ như vậy. Tôi đã cung cấp hồ sơ lúc T đi điều trị bệnh cho công an”, ông L cho hay.

Như Tiền Phong thông tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản “hỏa tốc” đề nghị Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh; xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố để điều tra vụ án hành hạ người khác. Đồng thời, công an cũng đang điều tàu có 3 nghi can vào bờ.