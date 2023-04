Vụ tông cảnh sát và 2 người dân tử vong: Hai người ngồi trong ô tô bị bắt

Sáng 22/4, liên quan vụ Thiếu tá công an cùng 2 người bị ô tô nghi chở hàng cấm tông tử vong, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 người.

Trong 2 người bị bắt có một người tên Hiếu (thường gọi là Chỉa, 32 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa). Nhà của 2 người này cách hiện trường vụ tai nạn gần 20km.