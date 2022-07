Vụ tố đổ dầu lẫn nước lã: Trong cây xăng có nước nhưng là lỗi vô ý (!)

"Đến nay có kết quả kiểm định, tôi có liên hệ lại thì chủ cây xăng nói sẽ không bồi thường hay hỗ trợ vì sau sự việc tôi đã báo cho Cục QLTT và báo chí. Tôi không phục cách hành xử như vậy của chủ cây xăng", ông H. nói.

"Khách hàng có thể khởi kiện"

Còn ông N.P.S. (chủ cây xăng dầu Ngọc Sơn) cho rằng, cây xăng dầu của cửa hàng ông có rất nhiều xe ghé vào đổ từ trước đến nay nhưng không thấy xe nào phản ánh vấn đề liên quan xăng dầu mà chỉ mỗi trường hợp của ông H. có ý kiến.

"Tôi đổ xăng dầu cho cả CSGT lẫn công an tỉnh trước giờ mà có thấy ai nói gì đâu. Còn đây ông H. đổ xăng từ ngày 2/7 nhưng 3 ngày sau mới đến cửa hàng báo cho tôi thì liệu có phải do đổ dầu của cây xăng tôi hay là do cây xăng khác nên sao mà tôi đền bù được", ông S. nói.