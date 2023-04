Vụ 'tố' đề thi của Đại học Quốc gia Hà Nội bị trùng lặp: Kết quả xác minh

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận một vài câu hỏi lĩnh vực ngôn ngữ, văn chương thí sinh "nhớ" không chính xác có thảo luận trên các diễn đàn cũng đã tạm thời khóa lại", ông Thảo nói.

Cũng theo ông Thảo, ĐHQGHN đã có quy chế phối hợp với Bộ Công an trong đó có hạng mục về bảo vệ an toàn kỳ thi đánh giá năng lực (HAS).

Các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, đơn vị này đều tập hợp thông tin, hồ sơ chuyển cho đơn vị chức năng xử lý thời gian tới.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực của các đợt thi tháng 3 -4/2023 (Ảnh: TT Khảo thí ĐHQGHN).

Được biết đến ngày 26/4/2023, ĐHQGHN nhận được 88.910 lượt đăng ký dự thi năm 2023. Các đợt thi tháng 3 và tháng 4 đã hoàn thành, phục vụ 43.761 thí sinh với tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 97,3%. Phổ điểm thi của 4 đợt đầu tiên theo phân bổ chuẩn, điểm trung bình 75,2/150; trung vị là 75,0/150; độ lệch chuẩn 13,7.

So với cùng kỳ năm 2022, điểm trung bình năm 2023 giảm 2,4 điểm. Phổ điểm ổn định theo từng đợt thi, số thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên chiếm 4,4%.

Kết quả thống kê các đợt thi đầu tiên cung cấp thông tin quan trọng cho các trường đại học xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp theo lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo.