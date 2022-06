Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Tách vụ án để tiếp tục điều tra nữ bị can

Theo hồ sơ, bị can Vân là một trong những người trực tiếp tham gia sự việc ngày 12/12/2019 tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa. Bị can Vân có lời nói trước đám đông tụ tập tại trước trụ sở Công an huyện Đức Hòa là: “... Công an huyện huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi! Bà con ơi! Công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè!...”.