Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': ông Lê Tùng Vân tiếp tục kháng cáo

Bị cáo Lê Tùng Vân và Cao Thị Cúc tại toà

Theo VTC, trong sáng cùng ngày, bị can Lê Thu Vân (em ruột bị can Lê Tùng Vân, quê quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - bị can cuối cùng trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đang bị truy nã ra đầu thú tại Công an phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.



Tối 28/7, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi làm việc với bị can Lê Thu Vân (65 tuổi, quê quán Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) theo đúng quy trình điều tra, đơn vị này đã chấp nhận đề nghị xin được tại ngoại do sức khỏe yếu của bị can.



Được biết, bị can Vân đã gặp 1 trong 5 luật sư đang bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai vào đêm 27/7 tại TP.HCM, để nhờ luật sư tư vấn, hướng dẫn ra trình diện với cơ quan chức năng.