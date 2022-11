Vụ Tịnh thất Bồng lai: Ông Lê Tùng Vân không có mặt tại phiên xét xử

Ông Lê Tùng Vân tại phiên sơ thẩm

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên phúc thẩm, có 5 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Các bị hại có mặt tại toà gồm: Đại diện bị hại Công an huyện Đức Hoà là ông Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện. Có 4 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại là Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ).

Tòa cấp phúc thẩm còn triệu tập 8 người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong đó có 7 người sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, tức nơi có tên “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” và một người là ông Lê Ngọc Luân (ngụ quận 3, hành nghề luật sư).