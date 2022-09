Vụ 'Tina Duong siêu lừa đảo': Thêm nhiều tình tiết mới

Tin nhắn được cho là V.A vay nợ rồi 'bùng'

Liên quan đến cô gái này, mặc dù đã có nhiều người lên tiếng, song đến thời điểm này, mới có ông N.H.N. ở Thủ Đức gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an Bắc Giang (nơi V.A sinh sống) và Bình Thuận (nơi xảy ra vụ việc).

Cụ thể, ngày 15/9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, đã gửi đơn tố cáo Tina Duong (tên thật N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo ông T., ông đã gửi đến nhiều đơn vị như Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.Hồ Chí Minh. Đến nay, chưa có đơn vị nào mời ông lên làm việc để làm rõ sự tình.

Trong đó, các đơn vị trên đã chuyển đơn nhiều nơi. Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển đơn cho Công an tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Bình Thuận chuyển tiếp 2 lần cho Công an TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Trong đơn tố cáo, ông N. cho biết, giữa tháng 2, ông đi TP. Phan Thiết và tình cờ gặp V.A. Sau nhiều lần tiếp xúc, V.A. chủ động tiếp cận, làm quen với ông N. Cô ta tiết lộ với ông N. rằng sẽ đầu tư 2 tỷ đồng vào quán cà phê của B. và bỏ ra 2 tỷ đồng để tổ chức đêm nhạc hội hoành tráng cho một công ty lớn. Đặc biệt, V.A. liên tục khoe gia thế và tài sản khủng.

Vài ngày sau, ông N. nhận được cuộc gọi của V.A. với giọng khẩn thiết nhờ ông giúp đỡ. Sau khi gặp mặt tại TP.Hồ Chí Minh, V.A. rầu rĩ, lấy cớ bị ông B. (đã có vợ con) gạ tình và muốn cắt đứt việc làm ăn với người này. Sau đó, V.A. đề nghị ông N. giúp đỡ.

Khi cùng V.A. ra Phan Thiết, ông N. hỗ trợ cô ta trong việc tham khảo địa điểm, lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc hội.

Theo đó, 'người cha' của V.A. nhắn tin thông báo cho ông N. biết rằng mục đích việc tổ chức đêm nhạc hội thực chất là cuộc họp bí mật liên quan đến phi vụ làm ăn phi pháp mà ông phải ngăn chặn.