Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng: Khởi tố thêm nhiều bị can

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), Công an khởi tố thêm nhiều bị can khác Sáng nay 9-12, tại bên lề Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cơ quan nội chính của Hà Nội cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips).

Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh. Ảnh: FBNV Theo lãnh đạo này, trước đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau đó khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục khởi tố thêm một số bị can khác. "Các bị can áp dụng lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị lùa vào là không rút ra được. Số tiền các bị can lừa đảo có thể lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng"- vị lãnh đạo nói. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia. Cùng với đó, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Ngoài ra, nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia. Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng. Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng "cháy" tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó, có 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ôtô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.