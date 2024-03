Vụ thủy thủ Việt Nam tử nạn ở Biển Đỏ: Chuyến đi định mệnh

22h38 ngày 6/3, dòng tin nhắn anh Kiên gửi cho chị Miền qua ứng dụng zalo có nội dung: "Tàu đang đi vào vùng nguy hiểm, hi vọng bình an. Đúng rồi! quay quẩn lại cũng không có ai... giữ mối quan hệ".

Chị Miền nhắn lại cho chồng: "Chúc tàu bình an, may mắn. Cố gắng giữ an toàn ba nhé. Phải mạnh khỏe về với vợ con, bố mẹ đấy nhé".

Không ngờ rằng, đó là những dòng tin nhắn trò chuyện cuối cùng giữa anh Kiên và chị Miền.

Sáng sớm hôm sau, không thấy anh Kiên trả lời tin nhắn, chị Miền nhắn lại: "Anh ơi, anh sống lại đi anh, anh về với cả nhà đi anh".

Tâm trạng bất an, mặc dù chưa biết chính xác có chuyện gì với chồng, chị Miền dặn mẹ chồng đi mua đồ lễ để thắp hương cầu cho chồng bình an trở về.

Nhưng cuối cùng điều tồi tệ nhất cũng xảy ra, tối muộn 6/3, đại diện Công ty HP Marine đến nhà chị Miền báo tin dữ, tàu hàng True Confidence đã bị lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa, khi đang đi qua Biển Đỏ.

Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam là đại phó Đặng Duy Kiên.

3 thuyền viên Việt Nam còn lại trên tàu gồm Phạm Văn Thành (máy trưởng, 39 tuổi, quê ở quận Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tảo (máy hai, 36 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) và Phùng Văn An (máy ba, 33 tuổi, quê huyện Vũ Thư, Thái Bình), được xác định vẫn bình an.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa đến Cộng hòa Djibouti (Đông Phi) và đang ở tạm trong một khách sạn ở nước này.

Sau sự việc trên, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty HP Marine, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Miền.