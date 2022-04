Vũ Thu Phương phải rút kinh nghiệm sau ồn ào ghế nóng hoa hậu

Hà Anh không đồng tình với màn hỏi đáp đi xa của Vũ Thu Phương.

Clip toàn cảnh sự việc của Vũ Thu Phương trên ghế nóng.

Sau khi chương trình lên sóng, Vũ Thu Phương vấp phải nhiều phải ứng trái chiều, thậm chí xảy ra ngay trên trang cá nhân của cựu mẫu.

Dân mạng cho rằng Vũ Thu Phương khoe khoang, thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt thí sinh, không tôn trọng đối tượng được phỏng vấn...

Trong một bình luận phản hồi netizen mới đây, chân dài họ Vũ cho biết: "Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình đưa ra tình huống phủ định để thí sinh khẳng định lại bản lĩnh về lĩnh vực của bạn ấy. Mình cũng rất mong muốn thí sinh có thể khẳng định như những gì bạn chia sẻ.