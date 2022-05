Vũ Thu Phương loạng choạng suýt 'vồ ếch' khi catwalk

Mới đây, Vũ Thu Phương vừa xuất hiện tại Vietnam International Fashion Week (VIFW - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam) Xuân Hè 2022 trong vai trò First Face cho BST của NTK Võ Công Khanh. Tuy nhiên, "người mẫu bỏ nghề 8 năm" đã gặp phải sự cố nho nhỏ khi trượt chân suýt ngã.

Màn catwalk hơi fail của Vũ Thu Phương.

Được biết, khi đồng ý nhận lời làm first face, mỹ nhân 8X đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt để có sắc vóc hoàn hảo nhất.

Vào buổi sáng trước khi show diễn chính thức bắt đầu, Vũ Thu Phương cũng tham gia diễn tập vô cùng nghiêm túc. Cô chia sẻ: “Tuy chỉ sải bước trên sàn runway vài phút ngắn ngủi nhưng thời gian chuẩn bị lại rất lâu, điển hình là sáng Phương đi rehearsal, trưa thử đồ, chiều phải makeup từ 14h đến khi sắp diễn”.