Vũ Thu Phương lên tiếng về drama với Thúy Vân sau 3 năm

Chúng ta cứ nói đi nói lại mãi điều mà mình biết có thể làm cho bạn ấy không vui lắm thì nói làm gì? Nếu thật sự thương Vân thì chị nghĩ rằng chúng ta hãy nói về hiện tại và tương lai, được không?".

Your browser does not support the video tag.

Clip Vũ Thu Phương nhắc đến Thúy Vân trong đoạn livestream với fan



Vũ Thu Phương mong netizen không nhắc chuyện quá khứ, tập trung vào hiện tại và tương lai của Thúy Vân nhiều hơn.

Theo Nhịp Sống Việt